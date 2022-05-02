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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. ويستعد لتوجيه ضربة جديدة لموسكو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز بالروبل

حذرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الاستونية كادري سيمسون إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو "تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود ورفضه أمر مشروع".

وأوضحت أن 97 % من العقود التي أبرمتها شركات أوروبية تحدد عملة الدفع وهي إما اليورو أو الدولار.

وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل وقالت "الدفعات مجدولة في منتصف مايو وستلتزم غالبية الشركات قواعد العقود".

وأكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي "الاستعداد لاحترام العقود".

وحذرت المفوضة الأوروبية "يجب أن نستعد لتوقف الإمدادات".

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وطلبت العديد من الدول الأعضاء توضيحات حول الدفع بالروبل عبر فتح حساب خاص، ووعدت سيمسون "بتقديم توضيح مفصل لتشرح للشركات ما يمكنها وما لا يمكنها فعله".

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة جازبروم ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل.

وردا على ذلك، علقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

وأكدت المفوضة أنه "لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى".

وأضافت "يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي".

وشددت سيمسون على ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعبئة احتياطاتها فيما أشارت بومبيلي إلى الحاجة "لتنويع طريقة إنتاج الكهرباء والتدفئة".

وأكدت الوزيرة البولندية آنا موسكفا أن الاحتياطات البولندية للغاز "ستبلغ حدها الأقصى لهذا الشتاء إذ بدأ الغاز الطبيعي المسال الأمريكي”.

 عقوبات جديدة علي روسيا

وبحث الوزراء في وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتجات البترولية الروسية بهدف تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.

وقالت بومبيلي إن "حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لم يكن موضوع مجلس الطاقة هذا".

وأكدت سيمسون "نعمل على مروحة جديدة من العقوبات".

وتابعت: "سيعقد اجتماع لهيئة المفوضين في ستراسبورج، غدا الثلاثاء وستحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين القرار الذي يتم التوصل إليه".

وبحسب مصدر أوروبي، وضعت الصيغة النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية الثلاثاء.

وقال الوزير الألماني روبرت هابيك "أعتقد أن المفوضية ستقترح غدا الثلاثاء حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي".

وسيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء لإقراره الأربعاء. 

وأضاف الوزير الألماني: "لا أعلم ما إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع".

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