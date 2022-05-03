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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الجذاب.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت المطربة المغربية دنيا بطمة، فى أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دنيا بطمة في الصور، مرتدية جلباب أنيق باللون الاحمر، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

وكان أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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