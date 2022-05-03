4 إجراءات للتعاقد في المدارس المصرية اليابانية.. تعرف عليها

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوات الإجرائية للتعاقد مع المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 ولا يخضع العاملين الحكوميين بالمدارس المصرية اليابانية لأى قانون عمل أخر أثناء فترة التعاقد، مؤكدة أنه سيتم التعاقد مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة دون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية.

وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلى من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية بدون راتب وغير العاملين بالحكومة بناء على صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.

- سوف يتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييما في كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم.

- سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئى عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل على استمارة التقدم أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

- سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابله شخصية في التخصص ومحاكاه لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية.

- سيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولية في الاختيار ووفق التخصصات المطلوبة بكل مدرسة.

إجراءات ما بعد التعاقد

- سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة

- سيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى كل شهر على حد وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفي حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

- بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد.

- في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم تجديد التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة تماماً.

- سيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية