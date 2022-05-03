عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على نظام الاستثمار في المناطق المتخصصة طبقا للقانون

الإستثمار
الإستثمار

يعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يمنح قانون الاستثمار المستثمرين حوافز استثمارية على أعلى مستوى.

نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية 

تنص المادة "28" من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزاول فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة. 

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن. 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. 

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام. 

كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 

وتنص المادة "29" من قانون الاستثمار على أنه يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة. 

ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة. 

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة. 

ولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها. 

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص. 

وتنص المادة "30" من قانون الاستثمار على أنه يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة. 

ويؤدى المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز واحدا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون الاستثمار الاستثمار المناطق الاستثمارية المستثمرين حوافز استثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

اختبأ داخل مصنع مهجور وجهز قنبلة.. الأمن العام ينهى أسطورة عنصر إجرامي

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن تدميرها مطارًا أوكرانياً يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

3 محظورات.. بوتين يوقع مرسومًا بـ عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

لهجة عدائية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

بمقدم 15ألف جنيه.. بدء الحجز بوحدات "درة الوادى" للإسكان الاجتماعى الاثنين المقبل

قلد صوت السيسي باحترافية.. ياسر جلال: الرئيس رجل صادق ومتواضع ومتدين.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ