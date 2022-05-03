برواتب تبدأ من 1200 ريال.. بدء سفر العمالة المصرية لموسم الحج بعد توقف عامين

أكد حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العماله بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان5 العماله المصرية الموسميه لموسم الحج بدات فى السفر للملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج منذ اواخر شهر رمضان ومستمر خلال شهر شوال الجارى، لافتا الى ان تقديم الأوراق الازمة بدا منذ شهر فبراير 2022، وانتهى خلال شهر ابريل.

واضاف امام فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان الأوراق المطلوبة للتقديم العماله الموسمية للحج هى جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر، وصحيفة حالة جنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وفحوصات طبيه وأن لا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما ، مشيرا الى أن مدة التعاقد تتراوح من 3 الى 6 أشهر.

ولفت رئيس شعبة إلحاق العمال،العمال، إلى أنه يوجد فى السوق المصرى نحو 50 شركة تساهم في إلحاق وسفر هذه العمالة إلى السعودية للعمل في موسم الحج سنويا، لافتا إلى أنه توقفت عامين بسبب جائحة كورونا

وأوضح إمام، أن العمالة المطلوبة هذا الموسم خلال الحج هى سائقين، وجزارين، وعمال مجازر، وحلاقين، وعمالة المطارات المختلفة، وتبدا الرواتب من 1200 الى 3600 ريال سعودى وفقا للوظيفة .