الدوري السعودي اليوم.. جوستافو كويلار يقود تشكيل الهلال المتوقع في مواجهة الفيحاء

يعود المحترف الهلال الكولومبي جوستافو كويلار للمشاركة أساسيا بجانب قائد الفريق سلمان الفرج، لتعويض غياب محمد كنو الموقوف لنهاية الموسم الجاري.

ويدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز بكل ثقله في مواجهة الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب دياز في حصد النقاط الثلاث، لاستمرار المنافسة على اللقب مع المتصدر الاتحاد.

وركز مدرب الهلال خلال المران الأخير الذي استمر 90 دقيقة في ملعب النادي، على الجوانب التكتيكية بعد تدريب لياقي خفيف.

وختم المران بمناورة زج فيها بالتشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء، والتي ركزت على الجوانب الهجومية.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالاتى :

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانغ - محمد البريك.

الوسط: كويلار - سلمان الفرج - سالم الدوسري - بيريرا - موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

