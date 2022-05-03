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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم مادة غذائية لتحسين وظيفة الكبد داخل هذا الطعام الرخيص .. اكتشفه

الكبد
الكبد

كشفت أخصائية التغذية الروسية، نوريا ديانوفا، إنه يمكن تحسين وظيفة الكبد وحالته من خلال نظام غذائي يومي يقي الإنسان من تراكم الدهون في خلايا الكبد وما يمثله ذلك من خطورة.

وقالت دكتور ديانوفا في حوار لها مع "راديو سبوتنيك"، أن الدهون تبدأ بالتراكم بشكل تدريجي  في خلايا كبد الإنسان عندما يتبع نظاما غذائيا غير صحي، مؤكدة أن تناول 50 جراما على الأقل من الجبن القريش يوميا، يساعد في تحسين وظائف الكبد وحمايته من الأمراض.

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وأشارت إلى الميثيونين هو حمض أميني موجود في الجبن يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل جيد و مقاومة الأمراض كما يساعد في تقليل كمية الدهون في الكبد.

وأوضافت قائلة " من وجهة نظر علمية يمكن الاعتماد على الجبن القريش كطعام يحسن التمثيل الغذائي لخلايا الكبد وينصح بتناول ما لا يقل عن 50 جراما من الجبن القريش يوميا للشخص العادي.

وأوضحت أن الجبن القريش يمكن تناوله مع أي وجبة ولكن هناك اختلاف في الحصص، مضيفة أنه بالنسبة للإفطار و50 جراما من الجبن القريش كافية، وبالنسبة للغداء يمكن تناول ما يصل إلى 100 جرام من الجبن القريش ويمكن تناول نفس الكمية في وجبة العشاء.
 

الكبد وظيفة الكبد تراكم الدهون الميثيونين الجبن القريش Food

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