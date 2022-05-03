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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قانون المشروعات الصغيرة كله مميزات ولا يوجد به أي مواد عقابية

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أكد محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الدولة لا تتواني لحظة في تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فهي مهتمة بالقطاع بشكل مباشر لكونه داعما للاقتصاد الوطني ونجاحه ضرورة مهمة.

 لا يوجد به أي مادة عقابية 

وأضاف “مرعي” في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن قانون 152 لسنة 2020 المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوي على 109 مواد كلها مميزات لا يوجد به أي مادة عقابية لأي صاحب مشروع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل بشكل مُتناسق ومُترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا حيث يوجد المسئولون عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة إلي معوقات تقابل المستثمرين بالمنطقة.

وقال النائب إنه تواصل مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بخصوص زيارة مرغم، فأشارت إلى أن أي توصيات بخصوص أي معوقات لحلها سيتم العمل عليها لدعم المستثمرين. 


وأكد «مرعي» أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة وتجاوزت كل ذلك بفضل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجاح الدولة المصرية في تجاوز أزمة كورونا، والآن الأزمة العالمية والتي أدت إلى التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.


ولكن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجات.

 

جاء ذلك تعليقا علي تأكيد حنان عبد اللطيف مدير عام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، بوجود تسهيلات التي يقدمها الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المميزات التي يتمتع بها الصندوق من حيث قلة الفائدة على القرض والتيسيرات في السداد وطرق التعامل مع المتعثرين والمشروعات التي يدعمها الصندوق وخاصة المرأة المعيلة في قرى المحافظات وفترات السماح وكيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وقالت “حنان” في حوار لـ"صدي البلد"،  المشروعات التى يهتم بها الصندوق التنمية المحلية بالوزارة، هي  المشروعات الغير ضارة بالبيئة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجودة في القرى بالمحافظات ،وذلك في مجالات مختلفة كتسمين الماشية والأغنام والدواجن وبقالة منزلية وغيرها من الأنشطة والمشروعات المنزلية المشتهر بها القرى والتى تعمل بها المرأة.


وأشارت إلى أن تمويل المشروعات المنزلية من 1000 إلى 5000 جنيه حاليا ويصل حجم التمويل إلى 50 ألف جنيه.. ولكن سيتم زيادة حجم هذا التمويل وجميع التمويلات  لتتواكب مع الزيادة في الأسعار في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

مجلس النواب الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المحلية التنمية الصناعية الحماية الاجتماعية

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