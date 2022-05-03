بوتين يُطلع ماكرون على التقدم المحرز بالعملية الروسية وإجلاء المدنيين من "آزوفستال"

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على التقدم في العملية الخاصة لحماية "دونباس" وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع بين بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 26 أبريل.



وأوضح الكرملين - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن بوتين وماكرون أجريا محاثة هاتفية، أشار خلالها الرئيس الروسي إلى تجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية، على حد وصفه.



وأضاف البيان أن الرئيس الروسي أكد لنظيره الفرنسي أن المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية، مشيرا إلى أهمية عمل البنية التحتية العالمية للنقل والإمداد دون عوائق.



وأوضح البيان أن بوتين أكد أن الجانب الروسي لايزال منفتحًا على الحوار بالرغم من عدم رغبة نظام كييف في الحل السلمي.

يُذكر أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي استمر أكثر من ساعتين.. وتأتي هذه المكالمة عقب مكالمة هاتفية أجراها ماكرون يوم /السبت/ الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.