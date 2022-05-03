كرواتيا تهدد باستخدام “الفيتو” ضد انضمام فنلندا والسويد للناتو

خوفا من روسيا..

هدد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في قمة مدريد المقبلة.

وعارض ميلانوفيتش، عضوية فنلندا والسويد في الناتو حتى حل القضايا في البلقان، في المقام الأول، وإقرار تغييرات في التشريع الانتخابي للبوسنة والهرسك لصالح الكروات البوسنيين.

وقال ميلانوفيتش: “بقدر ما أشعر بالقلق، يمكنهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، يمكنهم وضع قلم في عين الدب المسعور”.

وأشار إلى أن الناتو لا يمكنه قبول أعضاء جدد دون موافقة الأعضاء الحاليين، مضيفًا أنه يرى دور كرواتيا في هذه اللحظة “رصاصة فضية تاريخية”.

وقال ميلانوفيتش: “لقد سئمت منهم من تجاهل وإهمال عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، وتهميش كرواتيا”، مضيفًا أنه إذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا الغربية انضمام الدولتين الاسكندنافية إلى الناتو، “فسيتعين عليهم الاستماع إلى كرواتيا”.