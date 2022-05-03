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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليقا على صورة شيكابالا..خالد الغندور: لاعب يحتفل بالفوز إيه العيب في كدة؟

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي صوره لـ محمود  عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك عقب مباراة الفريق أمام ايسترن كومباني في الجوله الـ ١٧ للدوري المصري الممتاز. 

ونشر  الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صورة لـ شيكابالا وعلق :"صورة عادية جدا لاعب بعد الفوز في مباراة صعبة في الوقت الضائع من اللقاء وظلم فيها الزمالك في كرة عمر السعيد الواضحة بيقول بنكسب بعرقنا ما العيب في ذلك. 

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وأضاف خالد الغندور:" و ده مش معناه أن الفريق لازم يكسب علي طول دي رياضة مكسب و خسارة  وعليك الاجتهاد و العرق طوال اللقاء و النتيجة بتاعة ربنا". 

 

11 هدفا .. زيزو يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الممتاز

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا على نظيره فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اول أمس الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا نظيره فريق انبي يوم 10 مايو الجاري فى الدورى المصرى.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، إلى مواصلة الفوز والإنتصارات على حساب الفريق البترولي من أجل الحفاظ على تصدر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر احمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة فريق ايسترن كومباني الليلة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1 - أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك 11 هدفا

2 - جوب مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري 8 أهداف

3 - جون أوكويي إيبوكا مهاجم فريق إنبي  6 أهداف

4 - محمد هلال نجم فريق البنك الأهلي 6 أهداف

5 - مروان حمدي مهاجم فريق سموحة 6 أهداف

6 -أيمن الصفاقسي لاعب فريق فيوتشر 5 أهداف

7 - إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز 5 أهداف

8 -محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي 5 أهداف

9 - بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي 5 أهداف

10 - محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز 5 أهداف

11- ناصر منسي لاعب فريق البنك الأهلي 5 أهداف

12 - مامادو نياس لاعب فريق المقاولون العرب 5 أهداف

13 - أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر 5 أهداف

14 - خالد قمر  مهاجم فريق الجونة 5 أهداف

15 - أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر 5 أهداف

16 - محمد شريف مهاجم الأهلي 5 أهداف

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 41 نقطة متفوقًا بفارق 8 نقاط عن الأهلي الوصيف، الذي شارك في 14 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، ويأتي فريق إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

خالد الغندور أحمد سيد زيزو ايسترن كومباني الزمالك شيكابالا الدوري المصري المقاولون العرب

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