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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للتعبئة والإحصاء يعلن حجم الاستهلاك والانتاج من البترول خلال فبراير

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع الاستهلاك وانخفاض الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي في فبراير 2022 مقارنة شهر فبراير 2021.

ووفقا للبيانات الإحصائية: انخفض الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3481.2 ألف طن في فبراير 2022 مقارنة بـ 3556ألف طن فبراير 2021، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي من الـ 2622 ألف طن في فبراير 2022 مقارنة بـ 2046 ألف طن 2021.

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وانخفض استيراد البوتاجاز وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى 174 ألف طن مقارنة بـ 193 ألف طن في فبراير 2022، وانخفض الاستهلاك إلى 318.3 ألف طن فبراير 2022 مقارنة لـ 321.9 ألف طن فبراير 2021، وارتفع الإنتاج إلى 155.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 142 ألف طن فبراير 2021,

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3878.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 4123 ألف طن فبراير 2021، واستقر إنتاج الغاز الطبيعي عند 2229 ألف طن خلال فبراير 2022 مقارنة بـ فبراير 2021.

ووفقا للبيانات الإحصائية: ارتفع استهلاك السولار إلى 1129.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 983.2 ألف طن فبراير 2021ـ وارتفاع الإنتاج من 858 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 805 ألف طن 2021.

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