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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام| تاريخ ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور نصف النهائي.

فريق ليفربول قلب تأخره بثنائية لانتصار بثلاثة أهداف، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويحجز مقعدًا في نهائي البطولة القارية الأغلى في العالم.

وتعد هذه المرة العاشرة في تاريخ ليفربول أن يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له 9 مشاركات في نهائي تشامبونيز ليج.

ويستعرض “صدى البلد” ماذا يفعل فريق ليفربول عندما يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال السطور التالية:.

 - شارك فريق ليفربول في 9 نهائيات لبطولة دوري أبطال أوروبا من قبل، نجح في التتويج بالبطولة 6 مرات، وخسر اللقب 3 مرات.

 - أول نهائي له كان عام موسم 1976-1977، وفاز ليفربول حينها على بروسيا مونشجلادباخ بنتيجة 3/1 ليتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

 - ثم في موسم 77-78 تأهل مرة أخرى وفاز على كلوب بروج البلجيكي بهدف للا شئ ليتوج بالبطولة للمرة الثانية.

 - ثم ابتعد لمدة موسمين عن النهائي، وتأهل إلى موسم 80-81 ، وفاز على ريال مدريد الإسباني ليتوج بالبطولة الثالثة في تاريخه.

 - وفي موسم 83/84 حصل على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب على فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح.

 - وفي الموسم الذي يليه، فشل ليفربول في تحقيق اللقب الخامس، وخسر للمرة الأولى من يوفينتوس بنتيجة 1/0.

 - وابتعد أكثر من 20 عاما عن الوصول للنهائي، وفي عام 2004 توج بالبطولة للمرة الخامسة بعد الفوز على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.

 - وفي عام 2006، واجه فريق ليفربول نظيره اي سي ميلان الإيطالي مجدداً ولكنه هزم هذه المرة بنتيجة 2/1.

 - وفي عام 2018، خسر فريق ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3/1، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 - وفي عام 2019، نجح فريق ليفربول في تحقيق اللقب السادس في تاريخه، بعدما فاز على توتنهام الإنجليزي بهدفين لهدف.

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