ألمانيا تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يجب على المستهلكين والشركات في ألمانيا، الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".

وحذر الوزير الألماني من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحسب التقارير، من المتوقع أن تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل من تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين.

وتتضمن حزمة المساعدات الألمانية للشركات حاليا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.

ووفقا للمخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.

يأتي ذلك في وقت تكشف البيانات الرسمية، أن التضخم في ألمانيا بلغ أعلى مستوى له منذ عام 1981 في شهر أبريل الجاري، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بمعدل سنوي 7.8% في أبريل، ارتفاعًا من 7.6% في مارس.

على جانب آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، وفقا لما أكده دبلوماسيان من الاتحاد بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مطلع الأسبوع.