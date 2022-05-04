ستو أنا.. لورديانا تتألق في أول وصلة رقص لها احتفالًا بعيد الفطر|شاهد

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديدًا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا فى الفيديو علي فى عرض البحر على متن مركب وهى ترقص على أنغام اغنية "ستو انا" التي يغنيها الفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا".







وكانت قد أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم.



وكتبت لورديانا، رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام، قالت فيها: «احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام».



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.



ولفتت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".