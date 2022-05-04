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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها.. صور

ميريام فارس
ميريام فارس

 

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها صوره اثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 39، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".


واحتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا فضفاضًا بأكمام طويلة واسعه، مصمم من قماش الأسود الناعم وعلقت قائلة: "شكرا لكم جميعا على عيد ميلادي الجميل".

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يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.


وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

 

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

 

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.

 

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