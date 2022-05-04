روسيا تقاطع اجتماعا لمجلس الأمن مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن دبلوماسيين، بأن روسيا ستقاطع اليوم، اجتماعاً يعقده مجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في خطوة نادرة

وقال مصدر دبلوماسي روسي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن قرار موسكو مقاطعة الاجتماع مرتبط بالوضع في أوكرانيا، في مؤشر على مزيد من التدهور في العلاقات بين موسكو وعدد من شركائها في الأمم المتحدة.

من جهته، قال دبلوماسي غربي، لوكالة “فرانس برس”، إنه لا يتذكّر أن روسيا قاطعت اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي منذ بدأت قواتها عمليتها في أوكرانيا 24 فبراير.

وهذا الاجتماع غير الرسمي يُعقد سنوياً بين مجلس الأمن واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، لكنّ جائحة كوفيد-19 حالت دون انعقاده منذ 2019.

ويفترض أن تناقش اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي والمجلس التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع الأربعاء التفاعلات بين المنظمتين في الدول التي لديهما فيها بعثات عسكرية مثل البوسنة وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.