بولندا تنتقد تصريحات للبابا فرنسيس حول النزاع في أوكرانيا

انتقد وزير التعليم البولندي، اليوم الأربعاء، تصريحات للبابا فرنسيس، الذي أرجع فيها سبب النزاع في أوكرانيا إلى غضب موسكو، جراء استفزاز حل شمال الأطلسي (الناتو) لروسيا.

وجاءت تصريحات البابا خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مساء الثلاثاء، وقال ردا على سؤال عن أسباب النزاع في أوكرانيا إن "غضب" موسكو قد يكون "سهّله (...) استفزاز الحلف الأطلسي على باب روسيا".

وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتلفزيون البولندي:"بالتأكيد صعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا".

وأضاف أنه إذا سمحت إدارة الفاتيكان بنشر هذه الملاحظات "حول استفزازات الحلف الأطلسي وبعبارة أخرى عن الجناح الشرقي وبالتالي بولندا أيضا، فإن البابا أراد ببساطة أن يقول ذلك"، وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف "بذلك أساء إلينا نحن البولنديين".

وفي المقابلة نفسها، قال البابا إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.

وأكّد أنه "أجرى اتصالا هاتفيا" مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب"، موضحا أنه "في ما بعد، بعد 20 يومًا من اندلاع الحرب، طلبت من الكاردينال (بيترو) بارولين"، المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

وأضاف "لم نتلقّ بعد ردًا، ولا نزال نصر على ذلك، حتى لو أنني أخشى ألّا يستطيع وألّا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".