عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تنتقد تصريحات للبابا فرنسيس حول النزاع في أوكرانيا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

انتقد وزير التعليم البولندي، اليوم الأربعاء، تصريحات للبابا فرنسيس، الذي أرجع فيها سبب النزاع في أوكرانيا إلى غضب موسكو، جراء استفزاز حل شمال الأطلسي (الناتو) لروسيا.

وجاءت تصريحات البابا خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مساء الثلاثاء، وقال ردا على سؤال عن أسباب النزاع في أوكرانيا إن "غضب" موسكو قد يكون "سهّله (...) استفزاز الحلف الأطلسي على باب روسيا".

وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتلفزيون البولندي:"بالتأكيد صعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا".

وأضاف أنه  إذا سمحت إدارة الفاتيكان بنشر هذه الملاحظات  "حول استفزازات الحلف الأطلسي وبعبارة أخرى عن الجناح الشرقي وبالتالي بولندا أيضا، فإن البابا أراد ببساطة أن يقول ذلك"، وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف "بذلك أساء إلينا نحن البولنديين".

وفي المقابلة نفسها، قال البابا إنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.

وأكّد أنه "أجرى اتصالا هاتفيا" مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب"، موضحا أنه "في ما بعد، بعد 20 يومًا من اندلاع الحرب، طلبت من الكاردينال (بيترو) بارولين"، المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

وأضاف "لم نتلقّ بعد ردًا، ولا نزال نصر على ذلك، حتى لو أنني أخشى ألّا يستطيع وألّا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".

روسيا تقاطع اجتماعا لمجلس الأمن مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتزم اليوم الإعلان عن عقوبات تستهدف واردات النفط من روسيا

بولندا بوتين موسكو أوكرانيا الرئيس الأوكراني الحرب روسيا النزاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

اعتداء مروع.. أسد ضخم يجر حارس حديقة الحيوان بفكيه

ترشيحاتنا

بولندا تنتقد تصريحات للبابا فرنسيس حول النزاع في أوكرانيا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والطقس مائل للبرودة ليلاً

18 مليون دولار.. حجم صادرات زيوت الطعام من القاهرة لغزة خلال 2021|تفاصيل

عيار 21 يسجل 1140 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

أحكام الإفطار في صيام الست من شوال .. وكم يعدل ثوابها ؟

قانون الخدمة المدنية.. 5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ