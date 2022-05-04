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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية بمستشفيات المؤسسة العلاجية بإضافة 90 سريرا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ82 ألفا، و838 مريضا، بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية خلال الربع الأول من عام 2022.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وحرصا من وزارة الصحة والسكان على النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 58 ألفا و938 متردد على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة لـ 14 ألف و147 مريض في أقسام الاستقبال، إلى جانب 7735 حالة تم حجزها في الأقسام الداخلية، و1705 حالة مرضية تم حجزها في أقسام الرعاية المركزة، علاوة على 313 مولودا تم حجزهم بأقسام الحضانات.  

وتابع «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أجرت 4549 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

وأوضح «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها العلاجية في كافة التخصصات والتي تشمل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأطفال، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد السوداني رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن مستشفيات المؤسسة أجرت 43 عملية قلب مفتوح  ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و1318 قسطرة قلبية، و9490 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 6613 جلسة علاج طبيعي.

وأشار «السوداني» إلى أنه جاري استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات وتزويد 90 سرير رعاية، منهم 26 سرير رعاية أطفال.

وأوضح أنه جاري استكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المستشفيات وتزويدها بالتخصصات اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية، منوها إلى مشاركة مستشفيات المؤسسة العلاجية في خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، حيث تم تخصيص مستشفى هليوبوليس بأكملها للعزل، بالإضافة إلى مشاركة باقي المستشفيات في استقبال الحالات والكشف عليها وعمل المسحات، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفيات وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المشتبه في إصابتها.

واختتم «السوداني» بأن مستشفيات المؤسسة العلاجية تشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كما شاركت في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

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