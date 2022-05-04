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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شراء سيارات وايداع بالبنوك.. 5 تجار مخدرات يغسلون 10 ملايين جنيه

القبض
القبض

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص ، لعدد 4 منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

كما قام المتهمون بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 10 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية المخدرات وزارة الداخلية الآمن الوطني تشكيل عصابى مخدرات

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