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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بصرف مكافأة لعمال النظافة والإشغالات بحي أول وثان المحلة الذين شاركوا في الحملة المكبرة التي قادها المحافظ صباح اليوم ، في مدينة المحلة الكبرى لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة المستمرة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك .

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وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإزالة البلدورات والحواجز الحديدية والأسمنتية أمام المحال التجارية، غلق عدد 2 مقهى لتقديمهم الشيشة، كما تم رفع كافة الإشغالات أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وعودة المنطقة إلى طبيعتها دون إشغال، موجهاً رئيسا حي أول وثان المحلة الكبرى بالمتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى مع توفير أكشاك حضارية للباعة الجائلين بالتنسيق مع مجلس المدينة وإحدى الجمعيات الأهلية .

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وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة ( شارع جمال عيد الناصر ، شارع عمار بن ياسر ، شارع كمال درويش ، شارع  الوحدة العربية ، شارع عبد الحي شاهين ، منطقة الكورنيش ، كوبري الرباط ، منطقة نفق الشون أسفل كوبري رضا حافظ، شارع البحر وشارع سكة طنطا). 
رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

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