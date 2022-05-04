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دعم البحث العلمي بالجامعات.. جامعة حلوان: هدفنا الارتقاء بالتصنيف الدولي.. والطلاب: نتمنى الاستفادة من المراكز البحثية فى مشاريع التخرج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: نمتلك الإمكانيات ونتميز بالتخصصات الفريدة ونسعى أن نكون على صدارة التصنيفات العالمية

الطلاب : نريد أن نستغل إمكانيات المراكز البحثية وليس حصرة على الباحثين والدراسات العليا 

نائب رئيس الجامعة : مراكز البحث العلمي من أهم مصادر تطوير المعارف الإنسانية والمجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

تحرص الجامعات دائمآ على الارتقاء فى تصنيف العالمية والدولية للجامعات حيث تعد  قوائم تصنيفات الجامعات من أهم أبرز وأهم مصادر الطلاب الدوليين لتقييم اختياراتهم الجامعية لكل من يرغب في الدراسة بالخارج والداخل .

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير (Times Higher Education Impact) وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2022 والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا.

ولفت التقرير إلى حصول 8 جامعات مصرية على المركز (801-1000) وهي جامعات: (الأزهر، بدر، بني سويف، هليوبوليس للتنمية المُستدامة، حلوان، المنوفية، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بورسعيد)، ويليهم جامعات (دمنهور، دراية، الجامعة المصرية الروسية، الفيوم، المنيا، النيل، جنوب الوادى، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) في المراكز +1001.

وتقدم مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية في مؤشرات تصنيف التايمز إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

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وفى هذا الأطار قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال  رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته،  وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، ودعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها.

واضاف مهدي إلى أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.

واوضح  القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى، حرص الجامعة الدائم على النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، للمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، ما ينعكس أثره ايجابياً على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، ما من شأنه أن يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

بينما قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات، وذالك من خلال  دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وأكد الدكتورة مني فؤاد، أن الجامعة يتواجد بها عدد من المراكز البحثية الهامة مثل مركز دعم البحث العلمي الذى يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وتابعت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان،أن مراكز البحث العلمي من أهم مصادر تطوير المعارف الإنسانية فهي تحقق التنمية المستدامة والتميز المعرفي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فضلاً عن أنها تولد الإبداع والابتكار، الذي يحقق الشراكة المجتمعية بجوانبها المادية والإنسانية وإمكانية من التقنيات والإمكانات المتوافرة لخدمة المجتمع وحل مشكلاته وإثراء المعرفة بأنماطها المختلفة.

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 والفت أن الجامعة تقدم كل الدعم للباحثين لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة.

وقال تامر أحمد أحد طلاب الدراسات العليا ولباحثين بجامعة حلوان، انه المراكز البحثية بالجامعة تقدم عدد من الخدمات البحثية الجيدة والمميزة .

ومن جانبه قال الطالب محمد رضا طالب بكلية العلوم أن المراكز البحثية يجب أن تحتوى الطلاب فى مرحلة البكالوريوس والليسانس ولا تقتصر على طلاب الدرسات العليا فقط، فالطلاب يكن لديهم إفكار كبيرة قد تساعدهم تلك المراكز على إنجاحها وأن يروى ثمار مجهودهم على أرض الواقع.

ومن جانبة قالت رحمة جمال أحد طلاب الدراسات العليا ولباحثين بجامعة حلوان، أنها تتمنى فى الفترة القادمة أن تقوم الجامعة بزيادة الدورات التدريبة والندوات العلمية التى تقوم بها الجامعة لزيادة الاطلاع على أحدث الابحاث العلمية المقامة فى الخارج .

وأوضحت سلوى مصطفى، طالبة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، أن المراكز البحثية يجب أن تدعم مشروعات التخرج للطلاب المميزة التى تكون إفكار مشاريعهم مشروع قوى ومفيد للمجتمع. 

واقترح الطالب محمد أحمد طالب بكلية الصيدلة جامعة حلوان ، اقتراح ان يتم تنظيم ندوات علمية بين طلاب جامعة حلوان وبين طلاب الجامعات العالمية لتبادل الأفكار بين المجتمع الطلابي ولمعرفة أجدد الابحاث والمشاريع العلمية التى تعمل عليها الطلاب من كلى الجانبين  .

بينما قالت رضا عبد الفتاح أن البحث العلمي مع أهم الاسس الموجودة داخل الجامعات ويجب العناية والاهتمام البالغ بيه وأن الاصل فى الجامعات هو البحث والتنقيب العملي، وأن ذلك لا يحدث بدون وجود مراكز بحثية قوية داخل الجامعات .

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