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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العلماء يتوصلون لسر يمكن البشر من العيش على الكواكب الأخرى

صدى البلد

وجد العلماء أن العناصر المشعة قد تكون مفتاحًا للكشف عن الكواكب الخارجية التي يمكن للبشر العيش عليها في النهاية.

بشكل عام ، ركز العلماء على الكواكب الموجودة داخل "منطقة Goldilocks" ، وهي منطقة يمكن فيها للكوكب أن يدور حول نجمه المضيف دون أن يصبح شديد الحرارة أو شديد البرودة بحيث لا يتشكل الماء السائل على سطحه.

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ومع ذلك ، ليس هذا هو العامل المهم الوحيد ؛  يتطلب الحفاظ على هذا النوع من المناخات اللازمة لتطور الحياة أن يكون للكوكب حرارة كافية لتشغيل دورة الكربون.

المصدر الأساسي لهذا هو التحلل الإشعاعي للثوريوم والبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يعمل على الحمل الحراري في عباءة الكوكب - طبقة الصخور بين القشرة واللب الخارجي.


غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج المتسرب كجزء من هذه العملية ثم يصل إلى الغلاف الجوي ، مما يساعد على إبقاء الكوكب دافئًا.


قال الدكتور كايمان أونتربورن ، المؤلف الرئيسي لمجلة Astrophysical Journal Letters حول البحث: "نحن نعلم أن هذه العناصر المشعة ضرورية لتنظيم المناخ ، لكننا لا نعرف إلى متى يمكن لهذه العناصر أن تفعل ذلك ، لأنها تتحلل بمرور الوقت".

كما أنه لا يتم توزيع العناصر المشعة بالتساوي في جميع أنحاء المجرة ، ومع تقدم الكواكب في العمر ، يمكن أن تنفد الحرارة ويتوقف تفريغ الغاز، ونظرًا لأن الكواكب يمكن أن تحتوي على أكثر أو أقل من هذه العناصر من الأرض ، أردنا أن نفهم كيف يمكن أن يؤثر هذا الاختلاف على المدة التي يمكن للكواكب الخارجية الصخرية أن تدعم مناخات معتدلة شبيهة بالأرض .

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يعتقد العلماء أن الكواكب الصخرية الأصغر سنًا من المرجح أن تدعم هذا النوع من المناخات المعتدلة الشبيهة بالأرض.  بينما لا تستطيع التكنولوجيا الحالية قياس تكوين سطح كوكب خارج المجموعة الشمسية - ولا باطنه - إلا أنه يمكن استخدامها لقياس كيفية تفاعل الضوء مع العناصر الموجودة في الطبقات العليا للنجم.  تتيح هذه البيانات للعلماء استنتاج تكوينها.

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