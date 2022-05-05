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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد كبير من المصطافين على مصيف بلطيم واستمرار أعمال النظافة والرش.. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم


يشهد مصيف بلطيم إقبالاً كبيراً من المصطافين القادمين من عدد من المحافظات، وأهالي المحافظة، وازدحمت الشواطئ والميادين الشواطئ الستة، نظرا لما يتميز به المصيف من هدوء، وتواجد رجال الأمن، وتقديم كافة الخدمات للزائرين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،
 

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قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم توافد الزوار علي الشواطئ للتمتع بمياه الصافية، والاستمتاع بالملاهي وركوب الطفطف، إضافة للسير بطول الكورنيش بشواطئ المصيف، كما شهدت المحال إقبالا من المصطافين لشراء احتياحتهم، كما توافد عدد كبير على الميادين، وعلى الكافتريات لقضاء ليالي عيد الفطر المبارك.
 

وأضاف عطية، أنه تابع استمرار حملات مقاومة البعوض والحشرات خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث يتم بدء أعمال المقاومة الصباحية قبل شروق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب علي أن تستمر الحملات يومياً بجميع مناطق المدينة.
 

وقال عطية، لم ترصد غرفة العمليات بمجلس المدينة أي شكاوى من المصطافين أو من قاطني المصيف، ولم يشهد المصيف أي حالات غرق، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتواجد على مدار الساعة من قبل المنقذين بطول شواطئ المصيف، حرصا على سلامة المترددين على المصيف.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عيد الفطر جمال نور الدين أعمال النظافة اللواء جمال نور الدين

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