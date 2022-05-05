أنشيلوتي يرد على محمد صلاح: ستكون مباراة رائعة في كرة القدم

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تصريحات محمد صلاح، جناح ليفربول حيث صرح برغبته في مواجهة النادي الملكي بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أنشيلوتي أن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون بمثابة الديربي بالنسبة له، مشيدًا بالألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

وأقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي وتغلب عليه بثلاثية لهدف في ريمونتادا مثيرة بنصف النهائي وسيواجه ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال عن تصريحات محمد صلاح: "الشعور الذي ينتابني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي، مرة أخرى ضد ليفربول وهي ثلاث نهائيات كمدرب ضدهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي لأنني ما زلت أحب إيفرتون".

متابعًا: "يسعدني أن أكون في النهائي في باريس ضد منافس عظيم آخر، معتادين عليها، ستكون مباراة رائعة لكرة القدم".

وأتم مدرب ريال مدريد: "أنا أعرف كلوب جيدًا، إنه مدرب رائع وأنا أكن له كل الاحترام، ستكون مباراة نهائي رائعة، سيكون نهائيًا متقاربًا جدًا ومتساوِ للغاية".