البترول : مشروعات جديدة وأعمال تطوير لدعم صناعة البتروكيماويات المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى مجال صناعة البتروكيماويات خلال الفترة القادمة ، كونها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعى ، وينعكس مردودها الإيجابى على الاقتصاد القومى .

ووجه الملا بأهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة وكذا أعمال الصيانة الدورية وأعمال التطوير الجارى تنفيذها بشركات البتروكيماويات القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية ، مع مراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ، والعمل على تذليل أى تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية وتقليل كميات الاستيراد من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة .

ويٌعد مشروعى إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة -MDF بمدينة إدكو بالبحيرة بطاقة إنتاجية 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة تغذية وبإجمالى استثمارات 284 مليون يورو ، ومشروع إنتاج الميثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر وبإجمالى استثمارات 112 مليون دولار ، من المشروعات الجارى تنفيذها التى تسهم في الحفاظ على البيئة .

هذا بالإضافة إلى وجود عدد من مشروعات التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في عدد من شركات البتروكيماويات التابعة للشركة القابضة منها مشروعات الإحلال والتجديد لأصول شركة البتروكيماويات المصرية وتأهيل مصانعها وغرف التحكم الألى الخاصة بها لتواكب أحدث التكنولوجيات طبقاً للأكواد العالمية القياسية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

كما جارى حالياً الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبى لوحدة التكسير الحرارى الجديدة بمصنع الفينيل كلوريد مونمر بالشركة ، ومن المخطط دخول الوحدة الخدمة في نهاية مايو الجارى لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 125% من الطاقة الحالية، كما نجحت شركة سيدبك فى تنفيذ العمرة الجسيمة خلال العام الماضى والتى تعد أكبر العمرات وأهمها خلال الخمس سنوات الماضية مما ساهم في تحقيق الخطة الإنتاجية للشركة بنسبة 108% ، كما بدأت سيدبك في اتخاذ الإجراءات للشراكة مع شركة "رانجاس" النيجرية للتعاون في إنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات بنيجيريا، وتقوم شركة إيلاب حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات تسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بنسبة 25% ، ومشروع تحويل منتج الهاب إلى منتج اللاب.