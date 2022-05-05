إصابة شاب بطلق نارى في مشاجرة بالأسلحة النارية في شبرا الخيمة

أصيب شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الأجهزة الأمنية بشبرا الخيمة يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين ووجود مصاب.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة أحد الأشخاص ويدعى “م. س. ع”، 24 سنة، بطلق نارى في الرأس، وتم نقله لمستشفى ناصر العام لسرعة إسعافه.

وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.