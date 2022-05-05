استخبارات كوريا الجنوبية تنضم إلى مجموعة الدفاع الإلكتروني لحلف "الناتو"

أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، أنها انضمت إلى مجموعة الدفاع الإلكتروني التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأول عضو آسيوي.



وذكرت الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية - وفقا لما نقلته وكالة الانباء الكورية (يونهاب) - أنها انضمت رسميًا إلى مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع لحلف "الناتو" لتمثيل كوريا الجنوبية في أنشطة التدريب والبحث بالمركز.



وأضافت "نخطط لتعزيز قدراتنا في الاستجابة الإلكترونية إلى مستوى عالمي من خلال زيادة عدد موظفينا الذين يتم إرسالهم إلى المركز وتوسيع نطاق التدريب المشترك".



جدير بالذكر أن المركز تأسس في عام 2008 ردًا على هجوم إلكتروني روسي أصاب شبكات وطنية في إستونيا بالشلل.. وبانضمام كوريا الجنوبية يصل عدد الأعضاء إلى 32، بما في ذلك 27 دولة من دول الناتو.