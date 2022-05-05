التعليم ترسل لجان المتابعة لتفقد الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني

قبل انطلاقها السبت

تقوم فرق لجان المتابعة المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بزيارات ميدانية للمدارس ، لمتابعة اخر استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها لصفوف النقل أول الاسبوع القادم.

حيث تقوم لجان المتابعة اليوم بمراجعة خطط سير الامتحانات وتأمين الأسئلة ، ومراجعة وسائل التأمين والإجراءات الاحترازية في المدارس، مع التشديد على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية في المدارس.

وخلال زياراتها الميدانية للمدارس ، تشدد لجان المتابعة اليوم على ضرورة تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما فيها (استخدام الكواشف الحرارية لجميع الطلاب والعاملين - عزل الحالات المشتبه بها بحجرة العزل وعرضها على الأطباء - تطهير وتعقيم جميع فصول المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين ومراعاة التباعد ، وان يكون اقصى عدد باللجنة 20 طالبا فقط بواقع طالب واحد لكل مقعد .



ومن جانبها .. أعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم.

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :