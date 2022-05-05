التعليم ترسل لجان المتابعة لتفقد الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني

تقوم فرق لجان المتابعة المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بزيارات ميدانية للمدارس ، لمتابعة اخر استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها لصفوف النقل أول الاسبوع القادم.
حيث تقوم لجان المتابعة اليوم بمراجعة خطط سير الامتحانات وتأمين الأسئلة ، ومراجعة وسائل التأمين والإجراءات الاحترازية في المدارس، مع التشديد على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية في المدارس.
وخلال زياراتها الميدانية للمدارس ، تشدد لجان المتابعة اليوم على ضرورة تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما فيها (استخدام الكواشف الحرارية لجميع الطلاب والعاملين - عزل الحالات المشتبه بها بحجرة العزل وعرضها على الأطباء - تطهير وتعقيم جميع فصول المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين ومراعاة التباعد ، وان يكون اقصى عدد باللجنة 20 طالبا فقط بواقع طالب واحد لكل مقعد .
ومن جانبها .. أعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم.
وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :
- حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل او استخدام المحمول بلجان الامتحانات.
- حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان.
- حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب.
- منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة.
- لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان.
- يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب
- يحظر تجوال او دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة.
- تجنب اثارة اي مشاكل اثناء سير الامتحانات وسرعة اخطار امن الادارة وادارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.