إزالة 21 حالة تعد بالبناء خلال إجازة عيد الفطر في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، خلال اجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فقد نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 14 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، حيث شملت الإزالات قري (صفط الشرقية – تلة – ادمو – الحواصلية – هيها – بني أحمد الغربية – طوخ الخيل).

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حالة تعد بالبناء المخالف في المهد خارج الحيز العمراني بقرية برمشا، التابعة للمركز، بالإضافة لإيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بحى غرب المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر بالواقعة، وتواصل الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، رصد حالات التعدي بالبناء، حيث تم إيقاف وإزالة حالتي تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد بقرية بني موسى.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقريتي دير البرشا وابشادات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لإزالة التعديات بالقرى التابعة للمركز، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد بقرية منقطين التابعة للمركز.