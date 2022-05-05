ظلت تنتظره 40 عامًا.. وفاة والدة كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين

توفيت اليوم الخميس والدة عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس، وذلك بعد انتظاره لما يقرب الـ 40 عامًا وقبيل حوالي ثلاثة شهور فقط من الإفراج المفترض عنه.



وقال نديم يونس شقيق الأسير كريم يونس البالغ من العمر (66 عامًا) إنه سيتم تشييع جثمان والدته التي توفيت عن عمر ناهز الـ 88 عامًا بعد صلاة المغرب.

ونعت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى وكافة العاملين في المؤسسات المختصة) والمحررون كافة في الوطن والمهجر وأبناء الشعب الفلسطيني، ببالغ من الحزن والأسى الحاجة والدة عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس المعتقل منذ عام 1983.



والأسير يونس هو واحد من بين 25 أسيرًا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014، حيث كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من القدامى، إلا أنها تنكرت للاتفاق الذي تم في حينه في إطار مسار المفاوضات.



ولد الأسير كريم يونس في الـ23 من نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من يناير عام 1983، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا.