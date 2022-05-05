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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول صور للشقيقين الغريقين ببحيرة قارون اليوم

على سلامة الغريق
على سلامة الغريق ببحيرة قارون

ينشر " صدى البلد " صور وأسماء الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه بحيرة قارون  بمحافظة الفيوم ، أثناء نزولهما مياه البحيرة للاستحمام .

كان الشقيقان  علي سلامة عبد الرحمن وشهرته الشواشنى ( 23 سنة ) ، وشقيقه محمد سلامة عبد الرحمن (15 سنة ) حضرا من القاهرة  لقضاء أجازة العيد مع الاسرة ، كعادة كل عام  ، وأثناء نزولهما مياه البحيرة جرفهما التيار  ، ولم يستطيعا العوم ، ما ادى الى غرقهما.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مأمور مركز يوسف الصديق  بالحادث.

انتقلت قوات الانقاذ النهرى بمديرية أمن الفيوم الى مكان الحادث ببحيرة قارون ، ويتم الان عمل تمشيط  للمنطقة للبحث عن جثماني الشابين .

تبين من التحقيقات الاولية ان الشابين يبلغان من العمر 17 عاما من قرية دار السلام بقارون بحرى الجبل ، خرجا لقضاء رايع يوم العيد على بحيرة قارون ، وقاما بالنزول الى مياه البحيرة للاستحمام هربا من الحر ، فجرفتهما الامواج  الى عمق البحيرة و غرقا .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

مصرع شاب تحت عجلات قطار بالفيوم

1 غريق
1 غريق

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الفيوم اسماء الشقيقين بحيرة قارون

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