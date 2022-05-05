أول صور للشقيقين الغريقين ببحيرة قارون اليوم

ينشر " صدى البلد " صور وأسماء الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، أثناء نزولهما مياه البحيرة للاستحمام .

كان الشقيقان علي سلامة عبد الرحمن وشهرته الشواشنى ( 23 سنة ) ، وشقيقه محمد سلامة عبد الرحمن (15 سنة ) حضرا من القاهرة لقضاء أجازة العيد مع الاسرة ، كعادة كل عام ، وأثناء نزولهما مياه البحيرة جرفهما التيار ، ولم يستطيعا العوم ، ما ادى الى غرقهما.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مأمور مركز يوسف الصديق بالحادث.

انتقلت قوات الانقاذ النهرى بمديرية أمن الفيوم الى مكان الحادث ببحيرة قارون ، ويتم الان عمل تمشيط للمنطقة للبحث عن جثماني الشابين .

تبين من التحقيقات الاولية ان الشابين يبلغان من العمر 17 عاما من قرية دار السلام بقارون بحرى الجبل ، خرجا لقضاء رايع يوم العيد على بحيرة قارون ، وقاما بالنزول الى مياه البحيرة للاستحمام هربا من الحر ، فجرفتهما الامواج الى عمق البحيرة و غرقا .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

1 غريق

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