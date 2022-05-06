أسعار الحديد اليوم الجمعة 6- 5- 2020

واصلت أسعار خامات الحديد ومدخلات صناعة الصلب تراجعها عالميا، وهو ما يأتي بعد أيام من انهيار أسعار البيليت على خلفية فائض الإنتاج الروسي.

وأعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تراجع أسعار الحديد المعلنة من المصانع المنتجة محليًا بين 800 و1900 جنيه للطن، خلال الأسبوع الجاري.

انخفاض أسعار الحديد بصورة كبيرة

وجاء إعلان مصانع الحديد تخفيض أسعار منتجها عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار مصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، منتصف إبريل الماضي، لمناقشة أوضاع الصناعة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.

تختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق، وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

ونرصد لكم أسعار الحديد اليوم الجمعة :

سجل سعر حديد عز نحو 19170 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي نحو 19120 جنيها.

سجل حديد المصريين نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19100 جنيه.

وسجل سعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.