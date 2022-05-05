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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد المواجهة.. روسيا تتعهد بالرد على إجراءات أمريكا العدوانية

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

تعهدت روسيا، اليوم الخميس، بالرد على إجراءات أمريكا العدوانية ضد الوفود الأممية الروسية، مؤكدة أن واشنطن تنتهك باستمرار التزاماتها تجاه الأمم المتحدة لتصعيد المواجهة مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطات الأمريكية منعت مجددا وصول ممثلين روسيين إلى الحدث الذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة. ولم تصدر تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لرئيس الوفد الروسي، ورئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات، وموظف بوزارة الخارجية الروسية وعدد من المندوبين الذين يمثلون الشعوب الأصلية لشمال الاتحاد الروسي، والذين خططوا للحضور إلى نيويورك للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين.

وأوضحت الخارجية أنها "تعتبر هذه الإجراءات بمثابة خط ثابت لـ أمريكا، وانتهاك خطير من قبل الجانب الأمريكي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بين الأمم المتحدة وحكومة واشنطن". 

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وأكدت أن "والهدف واضح، تصعيد المواجهة مع روسيا بأي ثمن، ومنع ممثليها من امكانية العمل بشكل كامل في ساحات الامم المتحدة".

وشددت على أن "مثل هذا النهج العدواني، بالطبع لن يمر دون رد".

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