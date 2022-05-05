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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد .. ورابح ماجر يختار أفضل 5 لاعبين عرب في التاريخ

رابح ماجر وصلاح
رابح ماجر وصلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

ضرب فريق ريال مدريد الإسباني موعدا مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي.

منهم مصريان.. رابح ماجر يختار أفضل 5 لاعبين عرب في التاريخ |خاص

كشف رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، عن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة العربية “من وجهة نظره”.

لاعبو ليفربول يكتسحون التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

بالصور| محمد صلاح يتسلم أولى جوائزه الفردية هذا الموسم

أكد محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي استعداده لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.

محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد : حان وقت الانتقام بعد الهزيمة

أكد محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي استعداده لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.

مدافع وفاق سطيف: نسعى لهزيمة الأهلي مثلما حدث معنا 2018

أكد هواري فرحاني، مدافع فريق وفاق سطيف الجزائري، أن فريقه يسعى لهزيمة النادي الأهلي، مثلما حدث معهم عام 2018.

18 مايو.. نهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت ورينجرز

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، نظيره رينجرز الأسكتلندي، في نهائي الدوري الأوروبي هذا العام، وذلك بعدما نجح الثنائي في إقصاء كل من وست هام ولايبزيج على الترتيب.

اتفاق «كارتيرون» يهزم تعاون «مصطفى فتحي» برباعية في الدوري السعودي

نجح فريق الاتفاق، الذي يتولى تدريبه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، في اكتساح نظيره التعاون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

روما يفوز على ليستر سيتي بهدف ويتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

نجح فريق روما الإيطالي في الفوز بهدف على نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا أخبار الرياضة ليفربول وريال مدريد رابح ماجر أفضل 5 لاعبين عرب في التاريخ

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