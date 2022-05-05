منهم مصريان.. رابح ماجر يختار أفضل 5 لاعبين عرب في التاريخ |خاص

كشف رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، عن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة العربية “من وجهة نظره”.

وقال رابح ماجر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد":" أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة العربية هم، لخضر بلومي، رابح ماجر، محمود الخطيب، طارق ذياب، محمد صلاح .. هذه الأسماء ليست بالترتيب".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، قال ماجر:" التكهن بنتيجة المباراة أمر صعب، ولكن ليفربول يمتلك فريقا محترما قادرا على تحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد".

أضاف:" أقولها بكل حذر، ريال مدريد فريق قوي للغاية، ورأينا ذلك أمام مانشستر سيتي ذهابا وإيابا، وأتوقع أن يتوج باللقب في النهاية".

وحجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، صعد ليفربول للمباراة النهائية، على حساب فياريال بنتيجة 5-2 “ذهابا وإيابا”.

محمد صلاح لـ ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه:

في سياق آخر، علق محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "لدينا حساب لنصفيه".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، على ملعب دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.