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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن وشولتز.. اتفاق على عدم الاعتراف بمكاسب روسيا في حرب أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا خلال اتصال هاتفي الخميس على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

وأشار المتحدث إلى أن الزعيمين نددا أيضا "بالتصريحات الأخيرة للقيادة الروسية التي تهدف إلى تشويه سمعة القيادة الأوكرانية الشرعية الديمقراطية"، وفق تعبيره.

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من جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن "رحب بتقديم ألمانيا المساعدة الأمنية والتعهد مؤخرا بالمزيد من المساعدات الإنسانية فضلا عن شراكتهما الوثيقة خلال هذه الأزمة".

وتلاحق شولتز انتقادات لعدم زيارته لكييف، لكنه أعلن الخميس أنه وزيرته للخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا قريبا، بعد أن تمكن البلدان من إنهاء خلاف دبلوماسي بخصوص رفض كييف استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشهر الماضي.

وأضاف شولتز في مؤتمر صحفي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشتاينماير أجريا "محادثات جيدة" في وقت سابق أمس الخميس.

وكان الرئيس الألماني يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية في منتصف أبريل/نيسان لكن كييف رفضت استقباله؛ وسط استياء من دعمه السابق للتقارب مع روسيا.

وأثار رفض كييف أزمة في ألمانيا ودفع شولتز للقول إنه لن يزور أوكرانيا قبل أن يقوم الرئيس الألماني بذلك.

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