منة شلبي تتصدر الأعلى مشاهدة بـ "من أجل زيكو" و"بطلوع الروح"

تمكن فيلم “ من أجل زيكو ”من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة عبر منصة شاهد ، حيث احتل المركز الاول بعد طرحه بايام قليلة .

واحتل فيلم من أجل زيكو المركز الاول ، بينما جاء فى المركز الثاني مسلسل بطلوع الروح ، والذى تقوم ببطولته مني شلبي إيضاً .

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي ، ومن المقرر طرحة فى دور العرض السينمائي يوم 5 يناير الحالي .

وكانت الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو والتي حملت اسم الغزالة رايقة من غناء كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة ولحن إيهاب عبد الواحد وكلمات منة القيعى ومن توزيع أحمد طارق، قد حققت نجاحاً كبيراً .

وكان قد احتفل كريم محمود عبد العزيز، بوصول أغنية " الغزالة رايقة ” من فيلم من أجل زيكو إلى 120 مليون مشاهدة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وكتب كريم محمود عبد العزيز “ ١٢٠ مليون مشاهدة في شهر شكراً ليكم كلكم إنها عجبتكم ".

ومن ناحية أخري يعرض للفنانة منة شلبي عبر منصة شاهد vip ، مسلسل بطلوع الروح والذى يشاركها فى بطولته عدد من الفنانين المصريين والعرب ابرزهم محمد حاتم وأحمد صلاح السعدني والهام شاهين ومن إخراج كاملة أبو ذكري ومن تاليف محمد هشام عبية.