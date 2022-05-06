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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

خلال عيدها القومى .. تعرف على أهم المشروعات  القومية المقرر انطلاقها بدمياط الأسبوع المقبل

صدى البلد

فى الثامن من مايو من كل عام تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومى وذلك تخليدًا للبطولات الأجداد فى التصدى لجيوش الغزاة والدفاع عن الوطن.

 وبهذه المناسبة، هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة، كما أكدت أن هذه الذكرى جسدت روح الوطنية و الوحدة التى كانت ولازالت اهم السمات الشخصية لأبناء مصر على مر العصور..

و قالت "المحافظ" أن تلك المناسبات تحثنا  دومًا على أهمية استمرار العمل نحو بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وذكرت "الدكتورة منال عوض" أن فى هذا الوقت من كل عام  يتم إنطلاق مشروعات جديدة بقطاعات مختلفة، حيث يشهد هذا الشهر افتتاح المشروعات التالية...
أولا بقطاع الأبنية التعليمية :
قبل البدء في سرد المشروعات المقرر افتتاحها في هذا القطاع، أوضحت "الدكتورة منال عوض" أن هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بمجال تنفيذ الإحلال الكلى و الجزئى والتوسعة و الإنشاء الجديد للمدارس، الأمر الذى ساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، و الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وفيما يلى بيان بالمدارس المقرر افتتاحها خلال تلك الفترة.. 
• إنشاء مدرسة مها الفار الإلكترونية بدمياط 
• أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدمياط 
• أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية 
• أعمال توسعات مدرسة كرم ورزوق الابتدائية رقم ١
• مشروع إنشاء مدرسة الزنارى للتعليم الأساسي بدمياط 
• مشروع إنشاء مدرسة المستشار عثمان عيد بفارسكور 
• أعمال توسعات مدرسة المستقبل المتميزة للغات بالزرقا..

 

ثانيًا قطاع التنسيق الحضارى :
• -مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط 
• -مشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول ٧.٥ كم وميدان الشهابية
• -رفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة دمياط
• -إنشاء موقف حضارى لسيارات الأجرة بخط دمياط / عزبة البرج
• رصف ورفع كفاءة مناطق ذهنى بالمنيا والاحمدى بالاعصر والشيخ أصيل بالمنطقة القديمة وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ؛حيث يشمل المشروع رصف ورفع كفاءة 7 مناطق بمدينة دمياط.
• تطوير شارع الشيخ عبد الله بمدينة فارسكور

ثالثًا قطاع الصحة :
• مشروع إنشاء الوحدة الصحية بالجبايلة بمركز كفر البطيخ 
• تجهيز مبنى الطوارئ والاستقبال بمستشفى فارسكور المركزى كمبنى مؤقت لوحدتى العناية المركزة و الغسيل الكلوي بالجهود الذاتية 
• توريد وتركيب جهازين للأشعة المقطعية بمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط وتجهيز الغرف بهما
• مستشفى السرو المركزى شهدت أعمال انشاء مبنى بنك الدم وتطوير وتوسعة قسم الحضانات وأيضا ًتطوير قسم العناية المركزة 2 بها وذلك بالجهود الذاتية..

رابعًا قطاع الإسكان :
• إنشاء معمل لمديرية الإسكان والمرافق للاختبارات الخرسانية ومواد البناء
• إنشاء عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور
• إنشاء عدد ٢ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج 
• إنشاء وتعلية وحدة إطفاء سوق السمك بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط

خامساً المراكز التكنولوجية :
• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بكفر سعد 
• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بالروضة واستكماله
• رفع كفاءة المركز التكنولوجي بميت أبو غالب واستكماله.

سادسًا قطاع الشباب والرياضة :
• إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب كفر سعد 
• إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب أولاد حمام
• إنشاء ملعب خماسى و سور بمركز شباب الزعاترة بمركز الزرقا 
• إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب الحورانى بمركز فارسكور 
• رفع كفاءة مدرجات الملعب القانونى بنادى الزرقا الرياضى

سابعاً قطاع التموين :
مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز خدمة المواطنين بالروضة يضم ٥ شبابيك مجهزة بالحاسب الآلى لتقديم خدمات البطاقة الذكية

هذا إلى جانب المشروعات التى تجرى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021\2022وكذلك صندوق الاسكان الاقتصادي والموازنة العامة للدولة بمحافظة دمياط.. 
واختتمت "محافظ دمياط" حديثها حول هذا الموضوع،، أن المحافظة حققت خطوات حثيثة بتلك القطاعات ، كما  تعمل جاهدة على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لمد جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق، لتنضم إلى قاطرة التنمية، وبما يحقق محاور رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة..

 

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دمياط الموازنة العامة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية محافظ دمياط

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