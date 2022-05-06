بالأسماء.. إصابة 11 ليبي فى انقلاب سيارة بمطروح

إصابة 11 ليبي فى انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

أصيب 11 شخصا ليبي الجنسية بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة أجرة طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمطروح بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 26 طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين.

واستقبل مستشفى مطروح العام 11 شخص ضحايا الحادث جميعهم من ليبيا وهم تهانى حسن عمارة (40 سنة)، وعبد الرحمن سيف موسى (21 سنة)، وعلي السيد ياسين (24 سنة)، وأحمد عبد المنعم سعيد (21 سنة)، وهاجر يونس موسى (12 سنة)، وأيوب يونس موسى (11 سنة)، وماريا يونس موسى (8 سنوات)، ويعقوب يونس موسى (7 سنوات)، وآدم يونس موسى (6 سنوات)، وسمية يونس موسى (عام واحد فقط)، ورسين يونس موسى (4 سنوات)، وجميعهم من مدينة بنغازي بليبيا، ومصابين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.