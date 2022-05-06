أنغام لـ جمهور السعودية : انتوا العيد والعيدية

شاركت الفنانة أنغام فيديو من كواليس حفلها أمس بالسعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقدمت أنغام الشكر للجمهور، وكتبت: “عارف العيد والعيدية انتوا الاتنين ❤️شكراً لجمهور القصيم 🇸🇦”.

وشارك أنغام حفل أمس 5 مايو، كلًا من الفنانان راشد الفارس، وفهد الكبيسي، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل، في وقت سابق عن نفاذ تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور.

حفل أنغام في السعودية

يشارك المايسترو هاني فرحات ، في حفل الفنانة انغام الذي من المقرر أن يقام غدا في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد أن شارك أمس في حفل محمد عبده.

وتعرض المايسترو هاني فرحات ، إلى وعكة صحية بسيطة خلال حفله مع محمد عبده، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة وخرج على الفور.

أحدث أعمال أنغام

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي وهي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.