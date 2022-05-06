الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 30 ألف طلب للمشاركة في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

تلقت وزارة الشباب والرياضة ؛ بقيادة الدكتور أشرف صبحي ؛ أكثر من ٣٠ الف متقدم ومتقدمة للمشاركة في النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، تحت شعار "كُن قياديًا....كن مؤثرًا".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" أن فترة التسجيل شهدت إقبالًا من شباب مصر للمشاركة في عضوية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لهذا العام؛ كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولي لانتخابات برلمان الشباب ،مشيرا بأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ "إلكترونيا "وذلك في إطار ما توليه الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام ،تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 " .

أشار "صبحي " : "أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية ، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي".

وجدير بالذكر جاءت شروط الترشح للنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتي 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية ،الا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد عن 40عاماً ،أن يكون المترشح حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل .