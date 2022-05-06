اليوم.. 4 مصريين يتنافسون بنصف نهائي بطولة جي بي مورجان للإسكواش

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 6 مايو مباريات الدور نصف النهائي ببطولة جي بي مورجان للإسكواش للسيدات والرجال، والتي تستضيفها ولاية نيويورك في الفترة من 1 حتى 7 مايو، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 115 ألف دولار.

ونجح كل من علي فرج ومازن هشام وسلمى هاني ونوران جوهر في التأهل إلى دور نصف النهائي.

وجاءت مباريات دور نصف النهائي للرجال كالتالي: في مباراة مصرية خالصة يلتقي علي فرج المصنف الثاني عالميًا في دور نصف النهائي مع مواطنه مازن هشام المصنف الثامن عالميًا ، كما يصطدم البيروفي دييجو إلياس المصنف الخامس عالميًا مع الهندي سوراف غوسال المصنف ال 17 عالميًا.



كما جاءت مباريات دور نصف النهائي للسيدات كالتالي: تلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا مع الأمريكية أوليفيا فيتشر المصنفة الـ10 عالميًا، بينما تواجه سلمى هاني المصنفة السابع عالميًا نظيرتها الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي المصنفة الثاني على البطولة والرابع عالميًا.



وضمت قائمة منتخب مصر للرجال المشارك في البطولة كل من: علي فرج ومازن هشام وكريم الحمامي ويوسف إبراهيم ومصطفى السيرتي وكريم عبدالجواد.

بينما ضمت قائمة السيدات كلا من: نوران جوهر وفريدة محمد وروان العربي وسلمى هاني وزينة مكاوي ونادين شاهين وندى عباس.