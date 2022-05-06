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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد الزراعة.. 225 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال إجازة عيد الفطر.. إنفوجراف

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم٨٩،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ ابريل وحتى ٥ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "ثيموتي ايزوان" سفير جمهوريه كوت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك زيارة وزير الزراعة إلى دولة كوت ديفوار الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

 

كما قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى كل فلاحي مصر ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية وأيضا جميع العاملين في وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة ومعاهدها البحثية، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وكلف الوزير قيادات الوزارة كل فى تخصصه بتكثيف الإرشادات والنصائح للمزارعين  للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد حاليا.

 

وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اقسام المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الإراضي، ومنظومة الخط الساخن للاطمئنان على سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما أشاد بجهود العاملين بها لتواجدهم وتقديم الخدمات للمواطنين، كما أطلقت الوزارة، قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة.

كما نظمت الحملة القومية للقمح يوم حصاد مكبر للمحصول  بمنطقة وادي النقرة، حيث تم توعية المزارعين بأساليب الحصاد السليمة التي تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول، كذلك كثفت مديريات الزراعة بالمحافظات من تواجدها الميداني مع المزارعين أثناء موسم حصاد القمح وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع وزارة التموين لتسهيل عملية توريد المحصول وسرعة إنهاء إجراءات استلام المحصول وصرف المستحقات المالية وتواجد اللجان المكلفة بالاستلام فى كافة الأماكن المحددة.

 

وواصلت غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي المتابعة مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات لرصد أي حالة تعد مع الازالة الفورية للتعديات وكذلك لأعمال تشوين مواد البناء على الأراضي الزراعية وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شهدت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة- الحيوان والاورمان والأسماك  إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تجاوز عدد الزائرين لحديقة الحيوان ٢٢٥ ألف زائر، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن استقبال عدد 2000 عينة خلال إجازة عيد الفطر، من العملاء، وتم اصدار الشهادات اللازمة بنتائج تلك العينات، كما واصل مفتشي ومهندسي الحجر الزراعي المصري العمل على مدار الساعة في الموانئ والمزارع لتسهيل شحنات التصدير وكذلك فحص واردات مصر من السلع الاستراتيجية.


كما واصلت كافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم حصاد 5000 فدان من القمح بمنطقة غرب غرب المنيا، كما واصل قطاع الزراعة الآلية عمليات حصاد القمح بتوشكى، كما واصلت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي متابعة العمل بمحطات الغربلة على مستوى الجمهورية، كما أصدر معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة تقريره الشهري حول نشاطه خلال شهر مارس 2022، حيث تنوعت أنشطة المعهد بين الخدمات الجماهيرية وانشطة التدريبية والإرشادية والبيئية وكذلك التعاون الدولي.

 


يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

 

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