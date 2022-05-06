عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-5-2022

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 6 مايو 2022 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (226.97 ريال سعودي ) أي ما يعادل (60.51 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22(205.5 ريال سعودي ) أي ما يعادل (55.47 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (198.60 ريال سعودي ) أي ما يعادل (52.95 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (170.23ريال سعودي ) أي ما يعادل (46.39دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو  (132.40 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 35.30 دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (113.48 ريال سعودي ) أي ما يعادل (30.26دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7059 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1882دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1589 ريال سعودي) أي ما يعادل (423.61دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (226.966 ريال سعودي) أي ما يعادل (60.514 دولار أمريكي).

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم المملكة العربية السعودية Finance Real Estate ريال سعودي دولار أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 1185 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة| فيديو

ترشيحاتنا

الكرملين يرفض تأكيد اعتذار بوتين لبينيت حول التصريحات بشأن أصول هتلر اليهودية

تفاصيل حادث إلعاد..17 قتيلا إسرائيليا جراء 6 هجمات فلسطينية خلال شهرين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

الصحة: فحص 107 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

حصاد الزراعة.. 225 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال إجازة عيد الفطر.. إنفوجراف

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ