شجار عنيف في الهواء على متن رحلة طيران من مانشستر.. شاهد

اندلع شجار عنيف متكرر بدأ بلكم راكب لآخر على متن طائرة KLM متجهة من مدينة مانشستر بإنجلترا إلى أمستردام، عاصمة هولندا.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية أظهرت لقطات فيديو قيام راكب بلكم زميله بشكل متكرر بينما يصرخ باقي الركاب في ذهول.

ويحاول أحد أعضاء طاقم الطائرة بشكل ودي فصل مجموعة الرجال لكنهم يواصلون القتال مع بعضهم البعض.

وفي إحدى محاولات فصلهم من الشجار العنيف، تقف امرأة بين الركاب المتشاجرين وتقول لهم: «هذا يكفي!!»، كما يصرخ مسافر آخر: «تصرفوا لفضهم! اللعنة على هذه الطائرة».

ورغم كل هذه المحالات استمر الراكب في دفع الشخص الآخر على صف من المقاعد ليتمكن من لكمه أكثر حتي تدخل طاقم الطائرة وتوقفت المجموعة عن القتال.

وقالت شركة Royal Dutch Marechaussee، المسؤولة عن الأمن بالمطار، إنها اعتقلت 6 بريطانيين لاستجوابهم بسبب السلوك غير القانوني والتخريبي بموجب قانون الطيران الهولندي.

من جانبه، لفت الراكب الذي نشر مقطع الفيديو الصادم على «تويتر» إلى إن القتال كان يعد له خلال الرحلة بأكملها بعد أن أدلى الراكب المضروب بتعليق «عنصري».