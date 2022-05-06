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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة إنشاء مزارع سمكية دون ترخيص

مزارع سمكية
مزارع سمكية

تصدى قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لمخالفات إنشاء مزارع سمكية دون ترخيص ،  وتحديد ذلك عن طريق اللائحة التنفيذية التى تضع شروط وإجراءات إنشاءها وفقا للقانون.

 

حظر القانون  إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. 

 

كما حظرت المادة رقم 42 من القانون ذاته، تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر، ونص القانون على أنه يحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر ،على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل ،و يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
 

عقوبة المخالفين 

يعاقب كل من أنشأ مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى، بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

 

 

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