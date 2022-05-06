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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ: المدارس جاهزة لامتحانات الفصل الدراسي غدا

قاعات الامتحانات
قاعات الامتحانات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن جاهزية المدارس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2021\2022 والتي تنطلق غداً، للصف الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والنقل بالثانوي العام والفني، بإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، مشدداً على استمرار أعمال النظافة، والتعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، متمنياً التوفيق لهم.


وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مدارس كفر الشيخ أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.

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وأضاف أنه نبه تم على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتاً بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جاري تجهيز اللجان من "تنظيف وتعقيم"، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.


وأضاف عبد الله، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراء صدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة، مضيفاً بأن امتحانات صفوف النقل عام وفني تنطلق السبت الموافق ٧ مايو المقبل، وتنتهي الخميس 19 مايو.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 م، المقترحة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام مهني"، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني.


بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائي وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو الجاري حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ من 7 مايو لـ 9 مايو، والصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.
 

أما امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو الجاري، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو، أما المرحلة الثانوية "عام وفني"، الصف الأول والثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة، أما امتحانات النقل للتعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات" من الثلاثاء 26 أبريل الجاري حتى 19 مايو، لمدة 14 يوماً.

التربية والتعليم وزير التعليم وزارة التربية والتعليم البحث العلمي الإجراءات الاحترازية كفر الشيخ

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