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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تشارك جمهورها إطلالة جديدة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عدة صور لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت حنان مطاوع: “جمعة مباركة”.

 

و شاركت حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان 2022.

 

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

 

قصة مسلسل “وجوه” 
تضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة.

وقدمت حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية ومريضة نفسية وتعانى اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة بأحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

رمضان حنان مطاوع انستجرام الفنانة حنان مطاوع

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