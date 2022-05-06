البنك المركزي التونسي : انخفاض حاد لـ الدينار أمام الدولار

انخفض سعر صرف الدينار التونسي بشكل حاد مقابل الدولار ، حيث بلغ الدولار الواحد 1011ر3 دينار، في 4 مايو 2022 ، بينما كان يساوي في نفس التاريخ من العام الماضي 7618ر2 دينار ، حسب بيانات البنك المركزي التونسي.

وفسر الخبير الاقتصادي التونسي والمختص في الأسواق المالية، معز حديدان في تصريحات، لـ(وات)، هذا الانخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار بالسياق الاقتصادي العالمي الذي اتسم بارتفاع الدولار أمام غالبية العملات في العالم نتيجة لقيام المستثمرون ببيع اليورو لشراء العملة الخضراء أو الملاذ الآمن ، في ظل التخوفات من الحرب الروسية الأوكرانية وتوقعات بهبوط النمو الاقتصادي في أوروبا.



وأوضح أن هذه الزيادة في قيمة الدولار تاتي مدفوعة ايضا بتغيير السياسة النقدية الأمريكية للبنك الاحتياطي الفدرالي لمحاربة التضخم القياسي حيث سيقوم بتنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة ، مما يشجع المستثمرين الى الاستباق وتحويل اليورو إلى دولارات من أجل خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى في وقت لاحق مقابل الدولار.